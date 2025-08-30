Adıyaman'da Motosiklet Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
Adıyaman-Kahta kara yolunda M.Y. idaresindeki motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
M.Y. idaresindeki 02 FS 573 plakalı motosiklet, Adıyaman- Kahta kara yolunun Toptepe köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.