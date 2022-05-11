Adıyaman'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Adıyaman'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gölbaşı ilçesinde bir iş yerinden gerçekleşen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen E.E, A.D. ve H.Y. gözaltına alındı.

Çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet sahiplerine teslim edildi.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Hisarcık, Gölbaşı, Güncel, Haberler

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