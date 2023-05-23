Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Adıyaman'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeniköy Zormağara Mezrasında durumundan şüphelendiği plakasız motosikleti durdurdu.

Ekipler yaptıkları sorgulamada motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Sürücü gözaltına alınırken motosiklet sahibine teslim edildi.

Adıyaman Seçim Sonuçları
Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel

Adıyaman Yeniköy Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title