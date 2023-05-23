Adıyaman'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeniköy Zormağara Mezrasında durumundan şüphelendiği plakasız motosikleti durdurdu.
Ekipler yaptıkları sorgulamada motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.
Sürücü gözaltına alınırken motosiklet sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel