Adıyaman'da miras davası sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da miras davası sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da miras davası sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki aile arasındaki miras davası sonrası adliye bahçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki aile arasındaki miras davası sonrası adliye bahçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akraba iki aile arasında Adıyaman Adliyesi'nde görülen miras davası sonrasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taş ve sopalarla birbirlerine saldıran gruptakilerden 3'ü yaralandı.

Polis, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title