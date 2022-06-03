Minibüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi Adıyaman'da manevra yapan minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Adıyaman'da manevra yapan minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Yenipınar Mahallesi'nde geri manevra yapan Abuzer Y. idaresindeki minibüs, sokakta oynayan Suriye uyruklu Meryem Kenco'ya (4) çarptı. Aracın altında kalan Kenco, sürücü tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. AA / Orhan Pehlül - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Minibüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.