Minibüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi - Haberler

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Minibüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da manevra yapan minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Adıyaman'da manevra yapan minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Yenipınar Mahallesi'nde geri manevra yapan Abuzer Y. idaresindeki minibüs, sokakta oynayan Suriye uyruklu Meryem Kenco'ya (4) çarptı.

Aracın altında kalan Kenco, sürücü tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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