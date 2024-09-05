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Adıyaman'da minibüsle çarpışan motosiklette 5 kişi yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında minibüsle çarpışan motosiklette bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'da, minibüsle çarpışan motosiklette bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen Ekrem Şireci yönetimindeki 02 EN 022 plakalı minibüs ile Mehmet Sait Karakurt'un (40) kullandığı 02 ADT 477 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki sürücü ile yanında bulunan Reyhan Yaren Karakurt (4), İkranur Karakurt (10), Zeynep Asya Karakurt (7) ve Tülay Karakurt (31) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN- DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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