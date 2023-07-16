Adıyaman'da Minibüs Kazası: 7 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 7 kişi yaralandı. Minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Sinan T. yönetimindeki 34 BVY 255 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel