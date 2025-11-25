Adıyaman'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Adıyaman'da meydana gelen kazada, minibüs ile otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
M.G. idaresindeki 02 M 0168 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi'nde İ.Y. yönetimindeki 34 KTL 447 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle minibüsteki E.G. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel