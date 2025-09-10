Haberler

Adıyaman'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Adıyaman-Kahta kara yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 02 AFR 832 plakalı minibüs, Adıyaman- Kahta kara yolunun 5'inci kilometresinde F.K. idaresindeki 02 AEA 633 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
