Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA - Emin Tezerdi - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D.S. (57) idaresindeki 02 J 5065 plakalı minibüs ile F.G. (46) yönetimindeki 02 DB 553 plakalı motosiklet, Gölbaşı- Adıyaman kara yolunun Yarbaşı köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Emin Tezerdi - Güncel