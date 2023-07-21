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Adıyaman'da milattan sonra 2. yüzyıla ait kaya mezar bulundu

Güncel Haberler

Adıyaman'da sulama kanalı için yapılan kazı çalışması sırasında milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen kaya mezar bulundu. Kazı alanında yapılan incelemede, kaya mezarda çeşitli malzemeler ve insan kemikleri bulundu.

Adıyaman'da sulama kanalı için yapılan kazı çalışması sırasında milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen kaya mezar bulundu.

Sulama kanallarının yer altından geçmesi amacıyla Durankaynak mevkisinde yapılan kazı çalışmaları sırasında, iş makinesi operatörü kaya mezar olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, alanda yaptıkları incelemede kaya mezarın milattan sonra 2. yüzyıla tarihlendiğini tespit etti. Yapılan inceleme sırasında kaya mezarda 3 niş, bütünlüğü bozulmuş insan kemikleri, göz yaşı şişesi, bilezik ve küpe gibi çeşitli malzemeler buldu.

Malzemeler, detaylı incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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