Adıyaman'da midibüs ile kamyonetin çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

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Adıyaman'da midibüs ile kamyonetin çarpıştı: 5 yaralı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da midibüs ile kamyonetin çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Cihan Er'in kullandığı 34 ABL 382 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı'nda Suphi Kaya idaresindeki 46 AED 351 plakalı midibüs ile çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Atatürk Bulvarı Adıyaman Güncel Haberler

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