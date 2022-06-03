Adıyaman'da midibüs ile kamyonetin çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

Adıyaman'da midibüs ile kamyonetin çarpıştı: 5 yaralı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'da midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Cihan Er'in kullandığı 34 ABL 382 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı'nda Suphi Kaya idaresindeki 46 AED 351 plakalı midibüs ile çarpıştı.
Sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel