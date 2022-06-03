Adıyaman'da midibüs ile kamyonetin çarpıştı: 5 yaralı Adıyaman'da midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Adıyaman'da midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Cihan Er'in kullandığı 34 ABL 382 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı'nda Suphi Kaya idaresindeki 46 AED 351 plakalı midibüs ile çarpıştı. Sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Orhan Pehlül - Güncel Atatürk Bulvarı Adıyaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman'da midibüs ile kamyonetin çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.