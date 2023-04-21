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ADIYAMAN'DA MEZARLIKTA BURUK BAYRAM

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DEPREMLERİN vurduğu Adıyaman'da, Ramazan Bayramı'nda, namazın ardından mezarlığa gelenler, duygusal anlar yaşadı.

DEPREMLERİN vurduğu Adıyaman'da, Ramazan Bayramı'nda, namazın ardından mezarlığa gelenler, duygusal anlar yaşadı. Mezarlık ziyareti havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Adıyaman'da, yakınlarını kaybedenler, bayram namazının ardından Yeni Mezarlık'a geldi. Bazı kişiler, yakınlarının kabirleri başında Kuran-ı Kerim okuyup dua etti, bazıları mezar taşını temizledi, kimileri de gözyaşı döküp birbirlerine sarıldı. Mezarlığa gelenler depremin acısını bir kez daha yaşadıklarını ifade ederken, mezarlık ziyareti ise havadan da görüntülendi. (DHA)

Görüntü bilgisi

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Mezarlık ziyaretinden dronla çekilen genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Salih KESKİN/ (DHA)

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ramazan Bayramı Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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