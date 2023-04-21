Adıyaman'da mezarlıkta buruk bayram

DEPREMLERİN vurduğu Adıyaman'da, Ramazan Bayramı'nda, namazın ardından mezarlığa gelenler, duygusal anlar yaşadı. Mezarlık ziyareti havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Adıyaman'da, yakınlarını kaybedenler, bayram namazının ardından Yeni Mezarlık'a geldi. Bazı kişiler, yakınlarının kabirleri başında Kuran-ı Kerim okuyup dua etti, bazıları mezar taşını temizledi, kimileri de gözyaşı döküp birbirlerine sarıldı. Mezarlığa gelenler depremin acısını bir kez daha yaşadıklarını ifade ederken, mezarlık ziyareti ise havadan da görüntülendi.