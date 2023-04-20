Adıyaman'da mezarlıklara bayram ziyareti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Yeni Mezarlık'a gelen, başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer aileler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vatandaşlardan bazıları, gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizledi.

İl Müftülüğü personelinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, hoparlör aracılığıyla mezarlığın geneline ulaştırıldı.

Ayrıca, Türk bayrağı dikilen mezarlarda, vefat edenlerin özel eşyalarının olduğu da görüldü.

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