Adıyaman'da Mayıs Ayında 158 Bin Hasta Muayene Edildi

Adıyaman'da Mayıs Ayında 158 Bin Hasta Muayene Edildi
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Adıyaman'da 2025 Mayıs ayında kamu hastanelerinde toplam 158 bin 723 hasta muayene edilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden sağlık hizmeti alanların sayısı 55 bin 537 olarak belirlendi. Randevusuz muayene olan hasta sayısı ise 44 bin 681 oldu.

Adıyaman'da 2025 mayıs ayı boyunca kamu hastanelerinde toplam 158 bin 723 hasta muayene edildi.

Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapıla yazılı açıklamaya göre, kentte 158 bin kişinin sağlık hizmetinden yararlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile sağlık hizmeti alanların sayısı 55 bin 537 olurken, 44 bin 681 hasta ise randevusuz şekilde muayene edildi. İl genelinde MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayeneye gitmeyen 7 bin 192 kişi bulunurken, acil servislere başvuran hasta sayısı ise 58 bin 505 olarak kayıtlara geçti." denildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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