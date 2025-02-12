Adıyaman'da Maden Ocağında Metan Gazı Sızıntısı: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Tut ilçesindeki bir maden ocağında metan gazı sızıntısı nedeniyle 3 işçi etkilendi. Kazada 36 yaşındaki O.S. hastanede yaşamını yitirirken, diğer 2 işçinin tedavisi sürüyor.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir maden ocağında sızan metan gazından etkilenen 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti.
Bulanık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden ocağında metan gazından 3 işçi etkilendi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden O.S. (36) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer 2 işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel