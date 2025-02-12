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Adıyaman'da Maden Ocağında Metan Gazı Sızıntısı: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Maden Ocağında Metan Gazı Sızıntısı: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Tut ilçesindeki bir maden ocağında metan gazı sızıntısı nedeniyle 3 işçi etkilendi. Kazada 36 yaşındaki O.S. hastanede yaşamını yitirirken, diğer 2 işçinin tedavisi sürüyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir maden ocağında sızan metan gazından etkilenen 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Bulanık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden ocağında metan gazından 3 işçi etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden O.S. (36) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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