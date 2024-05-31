Adıyaman'da Lise Öğrencileri ve Öğretmenler Gazze İçin Yardım Kermesi Düzenledi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler Gazze için yardım kermesi düzenledi.

Ali Erdemoğlu Fen Lisesi içerisinde düzenlenen kermeste öğrenci ve öğretmenler yaptıkları yiyecekleri ve el işi ürünleri satışa çıkardı.

Okul Müdürü Şükrü Karadeniz gazetecilere yaptığı açıklamada, kermesten elde edilecek gelirin Gazze halkına gönderileceğini belirtti.