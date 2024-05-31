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Adıyaman'da Lise Öğrencileri ve Öğretmenler Gazze İçin Yardım Kermesi Düzenledi

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Ali Erdemoğlu Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen kermeste yapılan yiyecekler ve el işi ürünleri satışa çıkarıldı. Kermesten elde edilecek gelir ise Gazze halkına gönderilecek.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler Gazze için yardım kermesi düzenledi.

Ali Erdemoğlu Fen Lisesi içerisinde düzenlenen kermeste öğrenci ve öğretmenler yaptıkları yiyecekleri ve el işi ürünleri satışa çıkardı.

Okul Müdürü Şükrü Karadeniz gazetecilere yaptığı açıklamada, kermesten elde edilecek gelirin Gazze halkına gönderileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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