Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından KYK yurtları ve üniversitede görevli güvenlik personellerine uyuşturucuyla mücadele konusunda seminer düzenlendi.

Adıyaman'da KYK yurtları ve üniversitedeki güvenlik personelleri uyuşturucuya karşı bilgilendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince KYK yurtları ve üniversitede görevli güvenlik personelleri uyuşturucuya karşı bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde KYK yurtlarında ve üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında görev yapan 229 güvenlik görevlisine yönelik seminer düzenlendi. Seminerde uyuşturucuyla mücadelede yapılması gereken konular tek tek anlatıldı.

Uyuşturucuyla mücadele seminerlerinin sıklıkla devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN