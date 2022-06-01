Adıyaman'da kuyuya düşen keçiyi AFAD kurtardı - Haberler

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Adıyaman'da kuyuya düşen keçiyi AFAD kurtardı

AA - İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'da kuyuya düşen keçiyi AFAD kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kuyuya düşen keçiyi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çıkardı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kuyuya düşen keçiyi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri çıkardı.

Bağbaşı köyünde besicilik yapan Yasin Memiş'e ait keçi, tarlada otladığı sırada su kuyusuna düştü.

Memiş'in haber vermesi üzerine olay yerine Kahta Belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye personelinin desteğiyle halatla kuyuya inen AFAD görevlisinin, yarım saatlik çalışmasının ardından hayvan kuyudan çıkarıldı.

Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yasin Memiş Adıyaman AFAD Güncel Haberler

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