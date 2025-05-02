Adıyaman'da Kuvvetli Sağanak ve Gökgürültüsü Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman'ın doğusunda 2 saat sürecek yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşları uyardı.
Adıyaman'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Adıyaman'ın doğusunda yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel