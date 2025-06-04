Adıyaman'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Bıçakçıları Doldurdu

Adıyaman'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Bıçakçıları Doldurdu
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Adıyaman'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileyen iş yerlerinde yoğun bir kalabalık oluştu. Vatandaşlar, bayramda hayvanlarını kesmek için bıçaklarını bilettirmek amacıyla bıçakçıların kapısını çaldı. Bıçak bileme işlemleri ve satışlar geçen yıllara göre artış gösterdi.

Adıyaman'da bileycilerde Kurban Bayramı yoğunluğu

ADIYAMAN - Adıyaman'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileyen ve satışını yapan iş yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.

İslami kurallara uygun, körelen bıçaklar ile hayvana acı çektirmeden kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar bıçak bileyicilerin önünde yoğunluk oluşturdu. Körelen bıçakları bilemek yada yeni bıçak almak isteyenler bıçakçı ve bileyicilerin yolunu tuttu. Bıçakçıların yanı sıra demir doğrama işi yapan esnafta da bıçak ve satır bilemek için çarklar dönüyor. Kentte 30 TL'ye bıçak, 60 TL'ye ise satır bileniyor. Yeni bıçak almak isteyenler ise 200 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlardaki bıçaklardan satın alabiliyor. Bıçakçı esnafı Aydın Gül, bu yıl oldukça büyük bir yoğunluğun olduğunu ve bıçak bileme işlemlerinin aylar öncesinden başladığını dile getirdi. Vatandaş İbrahim Bozkurt ise, "Bayram için buradayız. Bıçaklarımızı bilemeye getirdik, bayram hazırlığı yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel
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