Adıyaman'da Kum Ocağında Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Hasankendi köyü yakınlarındaki kum ocağında elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki işçi Süleyman Atalay, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hasankendi köyü yakınlarında faaliyet gösteren bir kum ocağında çalışan Süleyman Atalay (29), elektrik akımına kapıldı.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Atalay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Atalay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
