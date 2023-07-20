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Adıyaman'da Kullanılmayan Araç Lastikleri Yangın Yarattı

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Adıyaman'da kullanılmayan araç lastiklerinin yanmasıyla yükselen alevler ve çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman'da kullanılmayan araç lastiklerin yanmasıyla yükselen alevler ve çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı.

Yangın, Karapınar Mahallesi Adıyaman Belediyesi'ne ait kademe yanında bulunan ve kullanılmayan araç lastiklerinde çıktı. Elektrik tellerinden kaynaklandığı tahmin edilen yangında lastikler yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiği yangın kısa sürede büyüyerek, siyah dumanı gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, etrafa sıçramadan söndürdü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman İtfaiye Tragger Güncel Haberler

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