Adıyaman'da Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Toplantısı Yapıldı

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köylere yapılan yatırımlar değerlendirildi ve planlanan çalışmalar görüşüldü. Vali Varol, vatandaşların daha etkin ve verimli hizmet almasını sağlamaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.