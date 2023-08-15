Adıyaman'da KÖYDES Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Adıyaman'da yürütülen yatırım ve hizmetlerle 2023 yılında KÖYDES çerçevesinde kırsal kesime yönelik hayata geçirilen yatırım ve projeler KÖYDES değerlendirme koplantısı Vali Dr. Osman Varol başkanlığında yapıldı.

Adıyaman'da yürütülen yatırım ve hizmetlerle 2023 yılında KÖYDES çerçevesinde kırsal kesime yönelik hayata geçirilen yatırım ve projeler KÖYDES değerlendirme koplantısı Vali Dr. Osman Varol başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Nurbaki Yalçın, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, KÖYDES projesiyle kırsal kesime yönelik hayata geçirilen projelerin sunumu yapıldı. Sunumda, 2023 yılı yatırım programıyla köylerin alt yapı hizmetlerinde kullanmak üzere KÖYDES programı çerçevesinde Adıyaman'a tahsis edilen ödenekle hayata geçirilecek hizmetler değerlendirildi.

Vali Varol, KÖYDES Projesiyle yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda ayrıca, ilçe Kaymakamlarından vatandaşların huzuruna ve refahına yönelik sunulan kamu hizmetleri ile ilçelerde yapımı devam eden yatırımlar ve yürütülen diğer hizmetler hakkında bilgi aldı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - ADIYAMAN