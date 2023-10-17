Adıyaman'da kovalamaca sonucu yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Adıyaman'da motosiklet hırsızlarına yönelik yapılan çalışmada, N.C isimli şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Adıyaman'da kovalamaca sonucu yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte motosiklet hırsızlarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, N.C'yi Örenli Mahallesi yakınlarında park halindeki motosikleti çalacağı esnada yakalamaya çalıştı.
Ekipler kovalamaca sonucu şüpheliyi Yeşilyurt Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel