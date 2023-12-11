Adıyaman'da kontrollü yıkım sırasında elektrik direğine zarar verildi
Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, kontrollü yıkım sırasında bir binadan kopan parçalar elektrik direğine zarar verdi ve mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
ADIYAMAN'da kontrollü yıkım sırasında 5 katlı binadan kopan parçalar, elektrik direğine zarar verdi. Mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Ekipler, sabah saatlerinde Besni ilçesi Hasan Tütün Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı. Kontrollü yıkım sırasında binadan parçalar, elektrik direğine zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, mahallede elektrik kesintisi yaşandı.