Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Araç Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir araç tarlaya uçtu ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Kahta ilçesine bağlı Yolaltı (Pustin) Köyü yakınlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. yönetimindeki 16 ABN 676 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.A. ve R.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN