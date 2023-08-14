Adıyaman'da konteynerlerin kış koşullarına uygun olmadığına dikkat çekildi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Kavak köyüne kurulan konteynerlerin kış koşullarına uygun olmadığına dikkat çekerek " Afad'ın kendi verdiği ve içinde duşu, tuvaletinin ve lavabosunun olduğu, buranın coğrafyasının koşullarına uygun konteynerler göndermelerini bekliyoruz. Kış koşulları gelmeden, havalar bozulmadan, yollar kapanmadan bu talebin mutlaka yerine getirilmesi lazım. Aksi takdirde depremde üşüyen yurttaşlarımız bu konteynerlerde üşümeye devam edecek. Bu çocuklarımız buralarda hastalanacaklar ve insanlarımız mağdur olacaklardır" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da konteynerkentleri ziyaret ederek, Kavak köyünde yurttaşların sorunlarını dinledi.

Tutdere, köyün depremde en çok hasar gören köylerden biri olduğunu dile getirerek, "Burada hükümetimiz ve devletimiz tarafından gönderilen konteynerin içindeyiz. Bu köyün konteyner talebi tam olarak karşılanamamış. Muhtardan aldığımız bilgiye göre 7 tane daha konteynere ihtiyaç var. Ancak bir de şu anda gönderilen konteynerler buranın iklim koşullarına ve hava koşullarına uygun değil" dedi.

Tutdere, konteynerlerde lavabo, mutfak, tuvalet ve duş imkanlarının olmadığını kaydederek, "Yaşam malzemesi kısmen eksik. Bu şekilde bu bölgede yaşayan insanların taleplerini ve barınma sorunun çözmekten uzaktır. Biz burada Adıyaman Valisi ve AFAD'a çağrı yapıyoruz. Çelikhan bölgesinde özellikle kışın ağır ve yoğun geçtiği bölgelerde verilen konteynerleri gözden geçirmelerini talep ediyoruz. Bu şekildeki konteynerlerden ziyade, AFAD'ın kendi verdiği ve içinde duşu, tuvaletinin ve lavabosunun olduğu, buranın coğrafyasının koşullarına uygun konteynerler göndermelerini bekliyoruz. Kış koşulları gelmeden, havalar bozulmadan, yollar kapanmadan bu talebin mutlaka yerine getirilmesi lazım. Aksi takdirde depremde üşüyen yurttaşlarımız bu konteynerlerde üşümeye devam edecek. Bu çocuklarımız buralarda hastalanacaklar ve insanlarımız mağdur olacaklardır. Bu taleplerimizin mutlaka karşılanması gerekiyor" diye konuştu.

Köyün muhtarı Abuzer İzci, Tutdere'ye konteynerin sıkıntılarını anlatarak, "Yarın bir gün buraya kar yağdığı zaman, yarım metre, bir metre kar zaten çökecek. Burada yaşam alanı zaten olmaz. Bu şekilde ne yapılacak? Bu sefer kışın köyde taşıma olacak. Taşıma nereye gidecek? Adıyaman'da zaten yer kalmadı, yer kalmayınca nereye gidecek? Mecburen bunlar dışarıya göç edecekler. Burada tarlalarımız, 100 seneden beri burada işlettiğimiz, burada ekmeğimizi kazandığımız köyümüzde biz başka nereye gidelim" dedi.