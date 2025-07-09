Adıyaman'da Konteyner Kentte Çamaşır Makinesi Hırsızlığı: Karı Koca Yakalandı

Adıyaman'da Konteyner Kentte Çamaşır Makinesi Hırsızlığı: Karı Koca Yakalandı
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Adıyaman'da bir konteyner kentte AFAD'a ait çamaşır ve kurutma makinelerini çaldığı öne sürülen bir karı koca yakalandı. Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti ve gözaltına aldı.

???????Adıyaman'da bir konteyner kentte çamaşır ve kurutma makinesi çaldığı öne sürülen karı koca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki K-14 konteyner kentte AFAD'a ait 12 çamaşır ve kurutma makinesinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.Ü.Ö. ile S.Ö. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan çiftin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Çalınan makineler ise AFAD'a teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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