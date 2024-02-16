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Adıyaman'da Klima Hırsızlığı Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda klima çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, K13 konteyner kentte 4 klima çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelinin M.T. olduğu belirlendi ve gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda klima çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, K13 konteyner kentte 4 klima çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelinin M.T. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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