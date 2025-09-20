Adıyaman'da Kenevir ve Uyuşturucu Operasyonu
Kahta ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine düzenledikleri operasyonda 66 kök kenevir bitkisi, 745 gram kubar esrar ve çeşitli yasadışı malzemeler ele geçirdi.
Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ve Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 66 kök kenevir bitkisi, 745 gram kubar esrar, kenevir tohumu, yasa dışı kenevir ekiminde kullanıldığı değerlendirilen eşyalar ele geçirdi.
Olaya ilişkin adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel