ADIYAMAN'DA KAZA 2 YARALI

ADIYAMAN'da, motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü,yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Kaya yönetimindeki 27 AKN 437 plakalı motosiklet ile yolun karşına geçmeye çalışan Osman Kaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletten yola savrulan sürücü ve yaya yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel