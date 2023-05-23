Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Adıyaman'da kayıp küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

Adıyaman'da kayıp küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

Güncel Haberler

Adıyaman'da kaybolan 30 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Adıyaman'da kaybolan 30 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkeze bağlı Uzunköy'de bir evin bahçesinde kaybolan 30 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kayıp hayvanları köyün 1 kilometre uzağında bularak sahibine teslim etti.

Adıyaman Seçim Sonuçları
Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title