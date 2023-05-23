Adıyaman'da kayıp küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu
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Adıyaman'da kaybolan 30 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Adıyaman'da kaybolan 30 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkeze bağlı Uzunköy'de bir evin bahçesinde kaybolan 30 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kayıp hayvanları köyün 1 kilometre uzağında bularak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel