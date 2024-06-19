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Adıyaman'da kaybolan 20 küçükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaybolan 20 küçükbaş hayvan, jandarmanın dronu yardımıyla bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan hayvanları dron destekli arama çalışmasıyla buldu ve sahiplerine teslim etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaybolan 20 küçükbaş hayvan, jandarmanın dronu yardımıyla bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 küçükbaş hayvanın kırsal bölgede otlanırken kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Dron destekli arama yapan ekipler, yaklaşık 26 saat süren çalışma sonucunda M.A'ya ait küçükbaş hayvan sürüsünü otlandıkları alanın 5 kilometre uzağında tespit etti.

Bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Adıyaman Gölbaşı Hayvanlar Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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