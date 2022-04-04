Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Akdere Köyünde, Şükrü Kaya'ya ait keçi, kayalıklar arasında mahsur kaldı.
Kaya, keçileri kendi imkanlarıyla kurtaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, halat yardımıyla kurtardıkları keçiyi sahibine teslim etti.
AA / Orhan Pehlül - Güncel