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Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde, aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken, olayda yaralanan bir kişi sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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