Adıyaman'da Kavga: 1 Ağır Yaralı, 3 Tutuklama

Adıyaman'da Kavga: 1 Ağır Yaralı, 3 Tutuklama
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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak 3 zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı.

Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Aldığı darbelerle ağır yaralanan G.R, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.B, V.B. ve M.B, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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