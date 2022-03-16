Karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle'de yaşayan Erkan Yakıcı, evinde yarı baygın bulundu.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yakıcı'nın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yakıcı tedavi altına alındı.