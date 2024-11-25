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Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 5 Kişi Tedavi Altında

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 5 Kişi Tedavi Altında
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Adıyaman'da bir ailenin evinde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 5 kişi yarı baygın halde bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Fırat ailesinin zehirlendiğini tespit ederek hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 5 kişi tedavi altına alındı.

Karapınar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yaşayan Aydın Eren, Zeynal, Elif, Ali ve Neval Fırat, evlerinde yarı baygın bulundu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Fırat ailesinin karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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