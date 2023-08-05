Adıyaman'da Karadağ mevkiinde orman yangını çıktı

Adıyaman'ın Karadağ mevkiinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.