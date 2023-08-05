Adıyaman'da Karadağ mevkiinde orman yangını çıktı
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Adıyaman'ın Karadağ mevkiinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Adıyaman'da Karadağ mevkiinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Karadağ kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, Adıyaman Orman Bölge Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesine bağlı arazöz, itfaiye aracı ve su tankı sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel