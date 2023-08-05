Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Karadağ mevkiinde orman yangını çıktı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Karadağ mevkiinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da Karadağ mevkiinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Karadağ kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Adıyaman Orman Bölge Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesine bağlı arazöz, itfaiye aracı ve su tankı sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Adıyaman Karadağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title