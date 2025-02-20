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Adıyaman'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Adıyaman'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 122 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanmış durumda. İl Özel İdaresi, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 122 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun yağış nedeniyle kent merkezi, Besni, Gerger ve Gölbaşı'nda 12, Çelikhan'da 13, Kahta'da 4, Sincik'te 16 köy ile ilçelere bağlı 77 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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