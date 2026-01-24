Adıyaman'da kapısına gelen tilkiyi besledi
Adıyaman'da kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar yerleşim alanlarına inmeye başladı. Mahmut Avcı, evinin kapısına gelen bir tilkiyi eliyle besledi.
ADIYAMAN'da yaşayan Mahmut Avcı, kar yağışı sonrası kapısına gelen tilkiyi eliyle besledi.
Adıyaman'da kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgelerde, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar yerleşim alanlarına inmeye başladı.
Merkeze bağlı Rezip köyünde yaşayan Mahmut Avcı, gece geç saatlerde evinin kapısına gelen bir tilkiyi eliyle besledi. O anlar, Avcı'nın yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel