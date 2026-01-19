Haberler

Adıyaman'da dağ keçileri için yem bırakıldı

Güncelleme:
Adıyaman'da etkili olan kar yağışı yüzünden beslenmekte zorlanan dağ keçileri için yiyecek bırakıldı. Güvenlik ekipleri, dağ keçilerini besleyerek onlara yardımcı oldu.

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde beslenmekte güçlük çeken dağ keçileri için yiyecek bırakıldı.

Merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında, Etibakır Maden İşletmesi girişinde görev yapan güvenlik ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçilerini besledi.

Karlı dağlardan işletme yakınına gelen dağ keçilerine yem ve ekmek verildi.

O anlar, Anadolu Ajansı ekiplerince kaydedildi. Kayıtlarda, dağ keçilerinin işletme çevresine indikleri ve güvenlik ekiplerince bırakılan yemleri yedikleri görüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
