Adıyaman'da kar yağışı etkili oldu
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar nedeniyle sürücüler kara yolunda ilerlemekte zorlandı.
Besni Belediyesi, Özel İdare Müdürlüğü ve kara yolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma yürütüyor.
Besni Kaymakamı Çağlar Partal, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Güncel