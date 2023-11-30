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Adıyaman'da kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

30 Kasım 2023 21:09 Son Güncelleme: 21:10 Abone Ol

M.D. idaresindeki 54 BC 920 plakalı hafriyat kamyonu, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Memet Acet'e (64) çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Acet'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acet'in cenazesi, otopsisi yapılmak için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alındı.