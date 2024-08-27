Adıyaman'da Kamyonet ile Tır Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Yakaryılmaz'ın kullandığı 34 BCK 989 plakalı, dondurma yüklü kamyonet, Konuklu köyü mevkisinde, Mehmet Yıldırım yönetimindeki 46 ZE 841 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Mehmet ile yanındaki Batuhan Yakaryılmaz yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Besni Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücü Mehmet Yakaryılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.