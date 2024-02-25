Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Abdulhamit Y. 02 AEG 832 idaresindeki plakalı kamyonet, 3. Çevre yolu TOKİ yolu kavşağında Zeki I. idaresindeki 02 HY 392 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Abdulhamit Y. 02 AEG 832 idaresindeki plakalı kamyonet, 3. Çevre yolu TOKİ yolu kavşağında Zeki I. idaresindeki 02 HY 392 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.