Adıyaman'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kahta- Adıyaman kara yolunun Habipler köyü yol ayırımı civarında, Ö.E. idaresindeki 44 ALC 172 plakalı hafriyat kamyonu ile H.E'nin kullandığı 44 BJ 874 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından araçlar şarampole devrildi.
Yaralanan sürücüler ile araçtaki Hacer Eroğlu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel